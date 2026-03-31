Тревожный звоночек для Медведева: Синнер обошел Даниила по титулам на «Мастерсах»

Янник Синнер и Арина Соболенко после побед на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами вошли в клуб спортсменов, сумевших одновременно выиграть титул в рамках «Солнечного дубля». Они стали четвёртой парой в истории, добившейся этого достижения. Ранее Солнечный дубль в один год оформили Штеффи Граф и Пит Сампрас в 1994 году, Ким Клейстерс и Роджер Федерер в 2005 году, а также Виктория Азаренко и Новак Джокович в 2016 году.