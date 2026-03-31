Тревожный звоночек для Медведева: Синнер обошел Даниила по титулам на «Мастерсах»

Финальный матч в Майами сложился для итальянца уверенно. В решающей встрече Синнер встретился с представителем Чехии Иржи Легечкой. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Этот трофей стал 26-м в карьере Синнера и вторым в нынешнем сезоне. Ранее он уже праздновал победу на турнире в Индиан-Уэллсе, где в финале именно Медведев стал его соперником и уступил.
Успех в Майами позволил Синнеру вписать свое имя в историю рядом с легендами спорта. Итальянец повторил достижение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и восьмикратного победителя турниров этой серии Ивана Лендла. Все они выигрывали «Мастерс» в Майами без потери сета.
Особого внимания заслуживает так называемый «Солнечный дубль». Это название получил комплект из двух титулов, выигранных в марте на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Термин закрепился в честь погодных условий в городах проведения соревнований в этот период. Синнер выиграл второй титул в текущем году, успешно оформив это редкое достижение. В женском теннисе аналогичный результат в этом году показала первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Янник Синнер и Арина Соболенко после побед на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами вошли в клуб спортсменов, сумевших одновременно выиграть титул в рамках «Солнечного дубля». Они стали четвёртой парой в истории, добившейся этого достижения. Ранее Солнечный дубль в один год оформили Штеффи Граф и Пит Сампрас в 1994 году, Ким Клейстерс и Роджер Федерер в 2005 году, а также Виктория Азаренко и Новак Джокович в 2016 году.
На фоне триумфа Синнера выступление Даниила Медведева выглядело контрастно. Россиянин в Майами дошёл лишь до третьего круга, где уступил сопернику из Аргентины Франсиско Серундоло, занимающему в мировом рейтинге 19-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:4, 5:7 в пользу Серундоло.
Сам Синнер высоко оценил сложность выполненной задачи. В интервью он отметил:
«Я пытался сохранять стабильность при довольно непростых условиях, матч был тяжёлым, соперник создал много проблем. Мы проделали большую работу, чтобы оказаться в этой ситуации, поэтому очень доволен и рад возвращению домой. Суметь выиграть оба турнира в США — это особенное достижение. Раньше не думал, что смогу сделать такое, это сложно, но нам удалось, я доволен», — приводит слова Янника Reuters.
По итогам игровой недели произошли некоторые изменения в мировых рейтингах. В топ-5 рейтинга ATP случилось одно изменение — полуфиналист соревнования в Майами немец Александр Зверев вернулся в тройку рейтинга, опередив серба Новака Джоковича, не принимавшего участия в Мастерсе. Испанец Карлос Алькарас продолжает уверенно возглавлять список лучших теннисистов мира. Янник Синнер остался на второй строчке.
Что касается российских спортсменов, то Даниил Медведев сохранил 10-е место в рейтинге, несмотря на вылет в третьем круге турнира в Майами. Карен Хачанов и Андрей Рублёв поднялись на одну позицию, несмотря на не лучшие выступления на минувшем «Мастерсе».
В рейтинге Женской теннисной ассоциации лидеры также определились. Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко. Финалистка минувшего тысячника Кори Гауфф из США стала третьей ракеткой мира, опередив польскую спортсменку Игу Швёнтек. Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила 10-ю строчку, несмотря на то, что не смогла пройти дальше четвёртого круга на турнире в Майами.
События в Майами четко обозначили текущую расстановку сил. Пока Медведев ищет стабильность, Синнер наращивает преимущество, копируя достижения великих чемпионов прошлого. Оформление Солнечного дубля стало не просто статистической отметкой, а заявлением о претензиях на лидерство в сезоне.