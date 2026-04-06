Рейтинг WTA: Саснович и Шиманович ухудшили позиции, Соболенко — в лидерах

МИНСК, 6 апр — Sputnk. Белорусская спортсменка Арина Соболенко продолжает занимать первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sputnik.
В активе теннисистки, как и прежде, 11 025 заработанных очков.
Что касается Александры Саснович, то она опустилась на четыре строчки — до 115-го места, на ее счету 716 баллов.
Ирина Шиманович тоже ухудшила свое положение в рейтинге — минус 16 позиций и 182-е место (398 баллов). Виктория Азаренко с 340 баллами осталась на 204-м место в списке лучших теннисисток планеты.
Алена Фалей в свою очередь поднялась сразу на 17 позиций и теперь занимает 221-е место в рейтинге WTA. Дарья Хомутянская также улучшила позицию: плюс три строчки и 325 место, а Кристина Дмитрук — плюс шесть позиций до 439 места.
Топ-10
В десятке лучших теннисисток планеты изменений нет: второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана, а на третьем — представительница США Коко Гауф.
В топ-10 также входят Ига Швентек (4, Польша), Джессика Пегула (5, США), Аманда Анисимова (6 место, США), Элина Свитолина (7, Украина), Жасмин Паолини (8, Италия), Виктория Мбоко (9, Канада), Мирра Андреева (10, Россия).