Медведев заявил, что не собирается выигрывать 20 турниров «Большого шлема»

Десятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в видео на YouTube-канале турнира в Монте-Карло оценил свою форму в текущем сезоне.

Источник: Reuters

«Я не доволен тем, что не смог показать это [хорошую игру] на всех турнирах, в которых участвовал, но таков теннис. В этом и разница между теми, кто выигрывает 20 турниров “Большого шлема”, и мной: я очень хороший игрок, но не собираюсь выигрывать 20 “Шлемов”», — сказал Медведев.

23 марта Медведев уступил аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами. Встреча завершилась со счетом 0:6, 6:4, 5:7.

В ночь на 16 марта Медведев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе представителю Италии Яннику Синнеру. Встреча, которая длилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Медведев стал седьмым сеяным игроком на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло, что позволило ему пропустить стартовый круг. В матче 1/32 финала россиянин сыграет с победителем встречи Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маттео Берриттини (Италия).

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше