Берреттини назвал разгром Медведева одним из лучших матчей в жизни

Берреттини также рассказал, что его план на игру сработал идеально. «План на игру был идеальным, и мои сильные стороны работали. В первом гейме у меня было два брейк-пойнта, и после этого мне показалось, что я играю лучше него. Я не ожидал выиграть со счетом 6:0, 6:0, но сохранял концентрацию, потому что знаю: одного-двух брейков иногда недостаточно, поэтому продолжал давить», — заключил теннисист.