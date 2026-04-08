Берреттини назвал разгром Медведева одним из лучших матчей в жизни

Итальянский теннисист Маттео Берреттини назвал разгром россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло лучшим выступлением в карьере. Его слова приводит пресс-служба ATP.
Берреттини, занимающий 90-е место в рейтинге ATP, во втором круге «Мастерса» в Монте‑Карло за 49 минут разгромил десятую ракетку Медведева со счетом 6:0, 6:0. Это первый случай в карьере россиянина, когда он проиграл матч на уровне ATP‑тура, не выиграв ни одного гейма.
«Думаю, это было одно из лучших выступлений в моей жизни. Кажется, я допустил всего три ошибки за весь матч, и это непросто против такого неудобного соперника, как Даниил», — заявил итальянец.
Берреттини также рассказал, что его план на игру сработал идеально. «План на игру был идеальным, и мои сильные стороны работали. В первом гейме у меня было два брейк-пойнта, и после этого мне показалось, что я играю лучше него. Я не ожидал выиграть со счетом 6:0, 6:0, но сохранял концентрацию, потому что знаю: одного-двух брейков иногда недостаточно, поэтому продолжал давить», — заключил теннисист.
Россиянин допустил 27 невынужденных ошибок при всего трех у соперника. Для Берреттини эта победа стала первой над теннисистом из топ-10 с прошлогоднего «Мастерса» в Монте-Карло, где он обыграл Александра Зверева.
Берреттини стал пятым игроком в истории, который ни отдал ни одного гейма в матче с игроком из топ-10. На его счету десять титулов ATP в одиночном разряде, а лучшим результатом на турнирах Большого шлема является финал Уимблдона в 2021 году.