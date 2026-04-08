Бублик: «В моем случае прощальный сезон был бы катастрофой. Я бы проигрывал всем подряд»

28-летний казахстанский теннисист, 11-я ракетка мира Александр Бублик ответил на вопрос о том, будет ли он заранее объявлять о проведении прощального сезона, когда решит завершать карьеру.

Источник: Getty Images

"Мы как раз недавно об этом говорили, но я думаю, для меня это обернется катастрофой. Когда я пытаюсь получать удовольствие от тенниса, никакой работы быть не должно. Удовольствие от игры я получаю, когда одноручным бэкхендом отбиваю мяч в центр корта. В Майами, когда шел дождь, я был единственным, кто тренировался под дождем, потому что мне очень нравилось играть в медленном темпе; я шутил об этом со своим тренером.

В моем случае прощальный сезон был бы катастрофой, потому что я бы проигрывал всем подряд, поэтому лучше сыграть пару показательных матчей на самых значимых площадках моей карьеры. В противном случае меня может постигнуть ужасная серия поражений… Вы можете представить меня в 37 лет, сражающегося с 20-летним испанцем на грунте?" — приводит слова Бублика Punto de Break.