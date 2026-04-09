Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турнир в Акапулько может исчезнуть из календаря тура в 2028 году (AS)

Февральский турнир ATP 500 в Акапулько может исчезнуть из календаря тура в 2028 году, сообщает AS.

Источник: Спортс‘’

По информации источника, турнир оказался под угрозой из-за планов ATP включить в расписание новый «Мастерс» в Саудовской Аравии. Ради этого в туре рассматривают сокращение части соревнований, чтобы освободить место для старта на Ближнем Востоке.

Окончательное решение пока не принято, однако Акапулько называют одним из главных кандидатов на исключение. При этом обсуждения ведутся и с другими турнирами этого отрезка сезона.

Турнир в Акапулько проводится с 1993 года: до 2013-го он проходил на грунте, а с 2014-го перешел на хард.