Мирра Андреева выиграла турнир WTA в Линце

ВЕНА, 12 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце, обыграв в финале представительницу Австрии Анастасию Потапову.
Встреча закончилась со счетом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под первым номером. У Потаповой не было номера посева.
Андреевой 18 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На ее счету теперь пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Потаповой 24 года, она занимает 97-е место в мировом рейтинге. На ее счету три победы на турнирах под эгидой WTA. В декабре Потапова сменила спортивное гражданство с российского на австрийское, став первой ракеткой страны. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году. В 2016 году она стала победительницей юниорского Уимблдона.
Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовом покрытии, общий призовой фонд составил свыше $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала россиянка Екатерина Александрова.