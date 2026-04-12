Мирра Андреева выиграла турнир WTA в Линце

Потаповой 24 года, она занимает 97-е место в мировом рейтинге. На ее счету три победы на турнирах под эгидой WTA. В декабре Потапова сменила спортивное гражданство с российского на австрийское, став первой ракеткой страны. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году. В 2016 году она стала победительницей юниорского Уимблдона.