Бублик проиграл 166-й ракетке мира на старте «пятисотника» в Мюнхене

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вылетел в первом же круге грунтового турнира категории ATP 500 в Мюнхене.
Представитель Казахстана в двух сетах проиграл 166-й ракетке мира Алексу Молчану из Словакии.
Встреча, которая продлилась 1 час 6 минут, завершилась со счетом 4:6, 2:6.
Следующим соперником Молчана в Мюнхене станет немец Даниэль Альтмайер.