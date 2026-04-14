Соболенко ответила на вопрос, что её больше всего утомляет в жизни

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира по версии WTA, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала в беседе с журналом Esquire, что особенно утомляет её в жизни.

Источник: Metaratings.ru

«Скучные люди, которых у меня нет рядом. Предсезонный период довольно утомителен и труден. Каждый день одно и то же, тяжёлая работа, ты очень устаёшь и не можешь развлекаться», — отметила «Тигрица».

Отметим, что 27-летняя Соболенко продолжает удерживать лидерство в женском мировом рейтинге в течение 78-й недели кряду. Серия белоруски является одиннадцатой в истории WTA по продолжительности.

29 марта Соболенко одержала победу на «тысячнике» в Майами (США), обыграв в финальной встрече третью ракетку мира, американку Кори «Коко» Гауфф (6:2, 4:6, 6:3).

При этом спортсменка ещё не начала сезон на грунтовом покрытии. Первый такой турнир, соревнование категории WTA-500 в немецком Штутгарте (13−19 апреля), Соболенко пропускает из-за травмы. Белорусскую теннисистку заменила 39-я ракетка мира, полька Магдалена Френх.

