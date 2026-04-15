Андреева привела в восторг публику в Штутгарте своей шуткой

Андреева заявила, что сядет в Porsche в Штутгарте независимо от наличия прав.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева после выхода во второй круг теннисного турнира в Штутгарте в шутку сказала, что прокатится на трофейном автомобиле Porsche вне зависимости от наличия или отсутствия у нее водительских прав.

Андреева в среду обыграла Елену Остапенко из Латвии на турнире в Штутгарте, победительница которого становится обладательницей автомобиля Porsche. 18-летняя россиянка решила не рассказывать журналистам, есть ли у нее водительские права.

«Отвечу так. Я не скажу, но, думаю, интернет и так уже знает ответ. Если я сумею пройти турнир до конца и выиграю его, я возьму эту машину и выеду на ней прямо на корт. Мне все равно, есть у меня права или нет. Если у меня будет шанс сесть в одну из этих машин и выехать на корт, я это сделаю. Неважно как», — сказала Андреева, приведя в восторг немецкую публику.

