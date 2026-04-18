Мирра Андреева проиграла второй ракетке мира в полуфинале в Штутгарте

Российская теннисистка уступила Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 5:7, 1:6.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Штутгарте.

В полуфинале 18-летняя Андреева, шестая сеяная, уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, второй ракетке мира, со счетом 5:7, 1:6.

В решающем матче соперницей Рыбакиной станет чешка Каролина Мухова (12-й номер рейтинга WTA).

Андреева занимает девятое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Штутгарте с призовым фондом более €1 млн завершится 19 апреля.

Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше