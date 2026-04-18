Кафельников ответил менеджеру сменившей гражданство Потаповой: «Более мерзкой лжи я реально не видел»

— Я считаю, что вообще не нужно на ней фокусироваться и как-то придавать значение тому, что она говорит. Тем более я тут несколько дней назад увидел цитаты в средствах массовой информации, где ее менеджер говорит, что Федерация тенниса России ей не помогала. Более мерзкой лжи я реально не видел. Понимаешь? У меня есть очень много примеров, что даже перед тем, как она сменила спортивное гражданство, в 2024 году она получила деньги от Федерации в свою поддержку. Поэтому вообще даже не хочу, что касается ее темы, разговаривать, — сказал Кафельников в 11-м выпуске «Хардкорта» на канале First&Red.