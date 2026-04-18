Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафельников ответил менеджеру сменившей гражданство Потаповой: «Более мерзкой лжи я реально не видел»

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников прокомментировал слова менеджера Анастасии Потаповой, которая в конце 2025 года сменила российское спортивное гражданство на австрийское.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

— Анастасия Потапова в своей послематчевой речи отметила и выделила болельщиков Линца (после проигрыша Мирре Андреевой в финале турнира в австрийском Линце. — Sport24). Сказала, что такую поддержку, которую она получила там, не получала нигде. Вот интересно, а на Кубке Кремля неужели ее никто не поддерживал?

— Я считаю, что вообще не нужно на ней фокусироваться и как-то придавать значение тому, что она говорит. Тем более я тут несколько дней назад увидел цитаты в средствах массовой информации, где ее менеджер говорит, что Федерация тенниса России ей не помогала. Более мерзкой лжи я реально не видел. Понимаешь? У меня есть очень много примеров, что даже перед тем, как она сменила спортивное гражданство, в 2024 году она получила деньги от Федерации в свою поддержку. Поэтому вообще даже не хочу, что касается ее темы, разговаривать, — сказал Кафельников в 11-м выпуске «Хардкорта» на канале First&Red.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше