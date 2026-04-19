Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Барселоне

МАДРИД, 19 апреля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уступил французу Артюру Фису в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Фиса, который был посеян на турнире под 9-м номером. Рублев выступал под 5-м номером посева.
Для Рублева этот финал стал первым с мая 2025 года, когда в титульной встрече в германском Гамбурге он проиграл итальянцу Флавио Коболли. Последний титул россиянин сумел завоевать в феврале 2025 гола, победив на соревновании в Дохе.
Рублеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Фису 21 год, он располагается на 30-й позиции мирового рейтинга. В его активе стало 4 титула ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом французского теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2024).
Турнир в Барселоне относится к категории ATP 500 и проводится на грунтовом покрытии. Его призовой фонд составил более €2,9 млн. Победителем турнира в 2025 году стал датчанин Хольгер Руне. Из россиян на нем побеждал только Марат Сафин (2000).