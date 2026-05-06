Жоао Фонсека: «Люди думали, будто я сразу стану следующим Федерером. Но так не бывает»

— Что изменилось с прошлого года, когда ты впервые выступал на «Форо Италико»?
— Мне, безусловно, приятно быть здесь. Многое изменилось: прежде всего, я стал гораздо более зрелым Жоао. Не только в техническом плане — еще физически и ментально. Я чувствую себя хорошо. Это мой второй полный год в туре, и я все еще чувствую, что исследую и открываю для себя некоторые турниры, такие как Монте-Карло, Мюнхен. Потом я поеду в Гамбург. Я чувствую себя действительно хорошо.
Покрытие то же самое, но условия совсем другие: сначала ты играешь в Монте-Карло, на уровне моря, и там мяч отскакивает довольно высоко и летит немного быстрее. Мюнхен и Мадрид находятся на высоте, а теперь мы возвращаемся к более медленному грунту, где можно бить быстрее, и мяч не выходит из-под контроля. Это больше похоже на то, где я обычно играю, Я чувствую себя довольно хорошо в игре и на тренировках, и с нетерпением жду начала турнира.
Я в целом доволен своими результатами в грунтовом сезоне. Я всегда говорю, что могу играть лучше. Есть моменты, которые я могу и должен улучшить, особенно в психологическом плане. Но есть моменты и по технике. Я провел несколько очень хороших матчей; не могу жаловаться: это была хорошая борьба, хороший опыт. Я чувствую, прежде всего, что многому учусь, а это очень важно.
Очень важно понимать, в чем можно и нужно совершенствоваться. Я чувствую, что я это понимаю. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы применить это на практике. После Мадрида я снова почувствовал себя лучше на корте, сейчас я в лучшей форме, у меня были хорошие тренировки, и я надеюсь показать отличные результаты.
— Как ты справляешься с давлением и ожиданиями, которые на тебя возлагают?
— Честно говоря, сначала для меня это было безумием. Это было чем-то новым. Я чувствовал давление со стороны людей, их ожидания. Я чувствовал, что люди думали, будто я сразу стану следующим Роджером Федерером. Но так не бывает. Я пытался во всем этом разобраться, но это было сложно. Сейчас, я думаю, я понимаю, что играю только для себя, что я никому ничего не должен и не играю для них. Я играю для себя, — поделился 19-летний бразилец.