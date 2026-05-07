Синнер высказался о возможном бойкоте турниров из-за размера призовых

РИМ, 7 мая. /ТАСС/. Теннисисты, которые готовы бойкотировать турниры из-за недостаточного размера призовых, в первую очередь пытаются добиться уважения от организаторов. Об этом заявил первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, комментарий которого приводит газета AS.
Ранее ТАСС сообщал, что группа ведущих теннисистов, включая Синнера, выразила недовольство размером призовых на предстоящем Roland Garros. Позднее лидер женского мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко заявила о готовности бойкотировать турниры из-за размера призовых.
«Речь идет больше об уважении, — сказал Синнер. — Потому что я думаю, что мы даем гораздо больше, чем получаем. Так обстоит дело не только с лучшими теннисистами, но и со всеми игроками. Самое главное — это уважение, а мы его просто не чувствуем. Я думаю, что мы, игроки, немного разочарованы, например, ситуацией с Roland Garros, поскольку спустя год мы даже близко не подошли к решению того, что хотели бы видеть. Поэтому я понимаю, что игроки говорят о бойкоте. Мы занимаемся этим уже давно, посмотрим, что будет в будущем».
Roland Garros пройдет с 24 мая по 7 июня. Чемпионы в одиночном разряде среди мужчин и женщин получат по €2,8 млн, победители в парном разряде среди мужчин и женщин — €600 тыс., чемпионы в смешанном парном разряде — €122 тыс.