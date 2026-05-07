Синнер высказался о возможном бойкоте турниров из-за размера призовых

«Речь идет больше об уважении, — сказал Синнер. — Потому что я думаю, что мы даем гораздо больше, чем получаем. Так обстоит дело не только с лучшими теннисистами, но и со всеми игроками. Самое главное — это уважение, а мы его просто не чувствуем. Я думаю, что мы, игроки, немного разочарованы, например, ситуацией с Roland Garros, поскольку спустя год мы даже близко не подошли к решению того, что хотели бы видеть. Поэтому я понимаю, что игроки говорят о бойкоте. Мы занимаемся этим уже давно, посмотрим, что будет в будущем».