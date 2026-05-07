Калинская отыграла девять матчболов и победила Синякову на турнире в Риме

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. Россиянка смогла отыграть во встрече девять матчболов. Теннисистки провели на корте 3 часа 31 минуту.
24-я ракетка мира Калинская один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16. На счету 39-й ракетки мира Синяковой два эйса, шесть двойных и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15.
В третьем круге «тысячника» в Риме Калинская сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Бьянка Андрееску (Канада, WC).