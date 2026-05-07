Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калинская отыграла девять матчболов и победила Синякову на турнире в Риме

Россиянка Анна Калинская победила чешку Катержину Синякову во втором круге турнира категории WTA 1000 в Риме.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. Россиянка смогла отыграть во встрече девять матчболов. Теннисистки провели на корте 3 часа 31 минуту.

24-я ракетка мира Калинская один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16. На счету 39-й ракетки мира Синяковой два эйса, шесть двойных и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15.

В третьем круге «тысячника» в Риме Калинская сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Бьянка Андрееску (Канада, WC).