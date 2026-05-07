Джокович поддержал игроков, готовых бойкотировать турниры из-за призовых

РИМ, 7 мая. /ТАСС/. Рекордсмен по числу выигранных турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде сербский теннисист Новак Джокович поддерживает игроков, которые готовы бойкотировать соревнования ради увеличения размера призовых. Его комментарий приводит портал Punto de Break.
Ранее ТАСС сообщал, что группа ведущих теннисистов, включая лидеров мирового рейтинга в обоих одиночных разрядах итальянца Янника Синнера и белоруску Арину Собоелнко, выразила недовольство размером призовых на предстоящем Roland Garros. Позднее Соболенко заявила о готовности бойкотировать турниры из-за размера призовых.
«Игроки знают, что я всегда их поддерживал и буду поддерживать, — сказал Джокович. — Появляются новые поколения. Я рад, что лидеры нашего спорта, такие как Соболенко, готовы поднимать эти вопросы и понимать, как работает теннисная политика и ее нюансы и что нужно сделать не только для собственной выгоды, но и ради всех. Честно говоря, сейчас я наблюдаю за этим со стороны. Я не принимал участия в этих встречах или обсуждениях. Но моя позиция предельно ясна: я поддерживаю игроков и всегда буду выступать за усиление их позиций в экосистеме».
«Мы все часть одного вида спорта, — добавил он. — Мы все стремимся к развитию тенниса, будь то игроки, организаторы турниров или руководящие органы. К сожалению, часто возникают конфликты интересов, которые некоторые люди не хотят обсуждать. Именно здесь, я считаю, игроки действительно обладают властью. Мне нравится, что по этому поводу ведется больше дискуссий. Так и должно быть, потому что положение игроков в отношении турниров Большого шлема и других турнирных серий не соответствует должному».
Roland Garros пройдет с 24 мая по 7 июня. Чемпионы в одиночном разряде среди мужчин и женщин получат по €2,8 млн, победители в парном разряде среди мужчин и женщин — €600 тыс., чемпионы в смешанном парном разряде — €122 тыс.