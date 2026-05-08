Вторая ракетка Казахстана завершил выступление на «Мастерсе» в Риме

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 85-е место в мировом рейтинге, был 15-я ракетка планеты россиянин Карен Хачанов.
Матч продлился два сета и завершился поражением Шевченко с итоговым счетом 4:6, 4:6.
Теннисисты провели на корте 1 час и 44 минуты. За это время Александр совершил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из 13 заработанных.
Таким образом, казахстанец завершил выступление на «тысячнике» в столице Италии на стадии второго круга. Хачанов же на следующей стадии сыграет против победителя противостояния между голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом и американцем Александром Ковачевичем.