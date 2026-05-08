Международная федерация тенниса оставила в силе отстранение россиян

Международная федерация тенниса оставила в силе отстранение россиян и белорусов.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) оставила в силе отстранение российских и белорусских теннисистов от участия в командных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) в четверг оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. При этом рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов были сняты.

«ITF подтверждает, что заявление МОК не меняет существующую позицию в отношении дисквалификации белорусской и российской теннисных федераций, которая остается в силе. Вопрос о членстве белорусской теннисной федерации будет рассмотрен на ежегодном общем собрании ITF в октябре в соответствии с уставом организации», — говорится в заявлении.

Ранее ITF приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, теннисисты из этих стран отстранены от участия в командных соревнованиях под эгидой ITF. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше