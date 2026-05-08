Швентек потратила почти три часа на победу над 63-й ракеткой мира

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Третья ракетка мира полька Ига Швентек обыграла американку Кэти Макнэлли во втором круге турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу стартовавшей со второго круга польской теннисистки. Макнэлли занимает 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 2 часа 43 минуты.
В третьем круге Швентек сыграет с победительницей матча между американкой Эммой Наварро (35-я ракетка мира) и итальянкой Элизабеттой Коччаретто (41).