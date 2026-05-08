Джокович уступил на старте «Мастерса» в Риме, проведя первый матч за 2 месяца

РИМ, 8 мая. /ТАСС/. Серб Новак Джокович проиграл хорвату Дино Прижмичу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Риме.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:4 в пользу Прижмича, попавшего в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. Джокович был посеян под 4-м номером. В третьем круге хорват сыграет с победителем матча между французом Уго Умбером (31-й номер посева) и чехом Витом Копривой (без номера посева).
Для Джоковича прошедший матч стал первым с 12 марта, когда он проиграл британцу Джеку Дрейперу в четвертом круге «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе — 6:4, 4:6, 6:7 (5:7). После этого сербский теннисист из-за травмы пропустил ряд турниров, включая «Мастерсы» в американском Майами и Монте-Карло, а также в Мадриде.
Джоковичу 38 лет, он занимает 4-е место в рейтинге ATP. Серб выиграл 101 титул под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.
Прижмичу 20 лет, он располагается на 79-й позиции мирового рейтинга. На счету хорвата нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше первого круга.
Соревнование в Риме относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Призовой фонд турнира составляет €8,2 млн. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, снявшийся с соревнования из-за травмы. Российские теннисисты не побеждали на данном состязании.