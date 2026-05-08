Вторая ракетка России проиграла 38-летней немке на «тысячнике» в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме.
Во втором круге 31-летняя россиянка, 14-я сеяная, уступила 38-летней немке Лауре Зигемунд, 46-й ракетке мира, со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.
Александрова как одна из сеяных стартовала в Риме сразу со второго круга. Следующей соперницей Зигемунд станет чешка Каролина Плишкова или румынка Жаклин Кристиан.
Александрова занимает 14-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
Турнир в Риме с призовым фондом €7,22 млн завершится 16 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.