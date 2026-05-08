Джессика Пегула: «Надеюсь, нам не придется доходить до бойкота “Шлемов” — это крайняя мера»

В начале недели The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.
«Я участвую в этой инициативе, чтобы улучшить коммуникацию с турнирами “Большого шлема”, а также чтобы повысить процент призовых, вовлечь их в вопросы благополучия игроков.
Я думаю, было здорово, что Янник и Арина открыто об этом высказались. Надеюсь, нам не придется доходить до бойкота — это крайняя мера.
Но в целом смысл в том, что нужно что-то менять. То, что они высказываются, — потрясающе, потому что я и другие игроки уже давно это продвигаем. Важно объединить топ-игроков, потому что именно у них самый сильный голос в нашем спорте.
Я готова делать все необходимое, если мы будем действовать вместе. Приятно видеть, как мужчины и женщины объединяются. Раньше такого не было.
Насколько я знаю, у нас до сих пор нет ответа от «Ролан Гаррос». Думаю, мы просто продолжаем обсуждать это между собой. Очевидно, нужно, чтобы все были на одной волне. Это сложно, потому что существует много разных процессов, а также разные игроки, агенты, команды. Я думаю, это и помогло объединить топ-игроков вокруг этой инициативы", — сказала Пегула в микст-зоне.
