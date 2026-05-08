Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плишкова отыграла три матчбола и впервые с 2022-го вышла в третий круг тысячника Риме

34-летняя Каролина Плишкова победила Жаклин Кристиан во втором круге тысячника в Риме — 6:7 (5), 7:6 (2), 6:4. Матч длился 3 часа и 15 минут.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Во втором сете при счете 5:6 чешка отыграла три матчбола.

Плишкова седьмой раз вышла в третий круг в этого турнира. Последний раз она играла на этой стадии в Риме в 2022-м. Ее баланс в этом сезоне — 12:5.

Дальше она сыграет в Лаурой Зигемунд.