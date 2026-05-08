Плишкова отыграла три матчбола и впервые с 2022-го вышла в третий круг тысячника Риме

34-летняя Каролина Плишкова победила Жаклин Кристиан во втором круге тысячника в Риме — 6:7 (5), 7:6 (2), 6:4. Матч длился 3 часа и 15 минут.
Во втором сете при счете 5:6 чешка отыграла три матчбола.
Плишкова седьмой раз вышла в третий круг в этого турнира. Последний раз она играла на этой стадии в Риме в 2022-м. Ее баланс в этом сезоне — 12:5.
Дальше она сыграет в Лаурой Зигемунд.