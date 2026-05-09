Музетти вышел в третий круг турнира в Риме

Десятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара во втором круге турнира в Риме — 6:4, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 28 минут.
Музетти 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В следующем круге 24-летний итальянец встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.
Рим (Италия).
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 8 235 540 евро.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Второй круг.
