Даниил Медведев без борьбы вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
Во втором круге 30-летний Медведев, седьмой сеяный, должен был сыграть против чеха Томаша Махача, 41-й ракетки мира, но его соперник снялся из-за недомогания.
В следующем матче россиянин сыграет против француза Корентена Муте или испанца Пабло Льямас Руиса.
Медведев занимает девятое место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 23 титула ATP.
Турнир в Риме с призовым фондом €8,235 млн завершится 17 мая.
