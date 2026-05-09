Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Во втором круге россиянин победил серба Миомира Кецмановича.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

РИМ, 9 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Миомира Кецмановича в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 12-м номером. У Кецмановича не было номера посева. В третьем круге Рублев сыграет с победителем матча между испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (21-й номер посева) и чилийцем Кристианом Гарином, пробившимся на турнир через квалификацию.

Рублеву 28 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Кецмановичу 26 лет, в рейтинге ATP он располагается на 70-й позиции. На счету серба две победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2022 и 2024 годах.

Турнир в Риме завершится 17 мая. Соревнование относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас.

