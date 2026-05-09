Кырстя в матче с Соболенко 25-й раз обыграла соперницу из топ-10

Для белоруски это третье поражение в сезоне при 27 победах. Ранее она уступила только Елене Рыбакиной в финале Australian Open и Хейли Баптист в четвертьфинале в Мадриде.
Кырстя 25-й раз обыграла соперницу из топ-10 (при 62 поражениях). Она прервала семиматчевую серию поражений от игроков десятки.
Дальше румынка сыграет с Линдой Носковой.
