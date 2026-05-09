Синнер повторил победную серию Федерера на «Мастерсах»

Итальянец выиграл 29 матчей подряд на турнирах данной категории.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

РИМ, 9 мая. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер успешно стартовал на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Риме и повторил достижение швейцарца Роджера Федерера по продолжительности победной серии на соревнованиях подобного уровня.

В матче второго круга Синнер, посеянный под 1-м номером, обыграл австрийца Себастьяна Офнера (без номера посева). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу итальянца. В третьем круге Синнер сыграет против победителя матча между чехом Якубом Меншиком (26) и представителем Австралии Алексеем Попыриным (без номера посева).

Для Синнера эта победа стала 29-й подряд на «Мастерсах». Она является второй по продолжительности в истории подобных турниров, столько же матчей подряд смог выиграть Федерер. Рекордсменом является серб Новак Джокович (31).

На счету Синнера пять выигранных «Мастерсов» подряд. Он победил на всех турнирах этой категории в 2026 году (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид), а также завоевал титул на заключительном «тысячнике» прошлого сезона (Париж). В последний раз Синнер не смог выиграть встречу на «Мастерсе» во время турнира Шанхае, когда снялся по ходу игры третьего круга против Таллона Грикспора из Нидерландов из-за судорог.

Синнеру 24 года, он является первой ракеткой мира. На его счету 28 титулов ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу — US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.

Соревнование в Риме относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, снявшийся с соревнования из-за травмы. Российские теннисисты не побеждали на данном состязании.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше