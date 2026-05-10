Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калинская вышла в четвертый круг турнира WTA в Риме

В третьем круге российская теннисистка обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

РИМ, 9 мая. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская победила швейцарку Белинду Бенчич в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу российской спортсменки. В следующем круге Калинская, посеянная на турнире под 22-м номером, встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко (без номера посева).

Калинской 27 лет, она занимает 24-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2024 году.

Бенчич 29 лет, она занимает 12-е место в мировом рейтинге. Спортсменка является победительницей 10 турниров WTA. Швейцарка дважды играла в полуфиналах турнира Большого шлема: она добиралась до этой стадии на US Open 2019 года и на Уимблдоне 2025 года.

Соревнование в Риме относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Состязание проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Действующей победительницей турнира является итальянка Жасмин Паолини. Из россиянок на нем побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2011, 2012, 2015).

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше