«Не уверена, что в России меня кто-то ждет, кроме моих родителей». Сменившая гражданство теннисистка Касаткина

29-летняя теннисистка Дарья Касаткина, весной прошлого года сменившая российское гражданство на австралийское, дала интервью BB Tennis, в котором призналась, что в будущем она хотела бы вернуться в Россию.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

— Про Россию-матушку. Хочешь ли ты туда вернуться? Есть ли у тебя такое желание вообще?

— Конечно, когда-нибудь хотелось бы туда вернуться. Естественно. Посмотреть, как там все будет. На данный момент это, конечно, очень сложный вопрос. Не уверена, что кто-то, кроме моих родителей, меня там прям ждет. Я никогда не буду говорить, что я никогда бы не хотела туда возвращаться.

— По березкам скучаешь?

— По березкам… Не сказать, что я их вообще не видела после моего отъезда из России. Я скучаю больше всего, естественно, по родителям, по своим друзьям, которые в России. Это основное, по чему я скучаю. А березки можно, в принципе, найти, да и «Кофемания» в Дубае открылась.