Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попырин победил Меншика и сыграет с Синнером в третьем круге турнира в Риме

Австралийский теннисист Алексей Попырин победил чеха Якуба Меншика во втором круге турнира в Риме — 6:3, 2:6, 6:4.

Все о звездах российского тенниса

Австралийский теннисист Алексей Попырин победил чеха Якуба Меншика во втором круге турнира в Риме — 6:3, 2:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. 26-летний Попырин (60-й номер мирового рейтинга) выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету его 20-летнего соперника (28-я ракетка мира) 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 7).

В третьем круге Попырин сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Рим (Италия).

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 8 235 540 евро.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Алексей Попырин (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия, 26) — 6:3, 2:6, 6:4.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше