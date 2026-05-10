Попырин победил Меншика и сыграет с Синнером в третьем круге турнира в Риме

Австралийский теннисист Алексей Попырин победил чеха Якуба Меншика во втором круге турнира в Риме — 6:3, 2:6, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. 26-летний Попырин (60-й номер мирового рейтинга) выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету его 20-летнего соперника (28-я ракетка мира) 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 7).
В третьем круге Попырин сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Рим (Италия).
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 8 235 540 евро.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Алексей Попырин (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия, 26) — 6:3, 2:6, 6:4.
