Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: где смотреть прямую трансляцию турнира UFC 328

UFC 328 с главным боем Чимаев vs Стрикленд пройдет 10 мая.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 328 пройдет в ночь на воскресенье, 10 мая. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США). Время начала турнира — в 00.00 по московскому времени, основного карда — в 4.00 мск.

Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста: онлайн-трансляция UFC 328.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 328. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В главном событии шоу пройдет титульный бой в среднем весе между чемпионом, российским бойцом, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Соглавное событие — бой за титул в наилегчайшем весе между чемпионом, американским бойцом мьянманского происхождения Джошуа Ваном и японцем Тацуро Таирой.

Турнир UFC 328 в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало трансляции — в 00.00 по московскому времени.

Главный кард также покажет «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ним — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации). Старт эфира — в 1.00 мск.

Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
