Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира в Риме

В третьем круге россиянин победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхюлпа.

Источник: Reuters

РИМ, 10 мая. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхюлпа в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу Хачанова, который получил на турнире 13-й номер посева. Ван де Зандсхюлп выступал без номера посева. В следующем круге россиянин сыграет с хорватом Дино Прижмичем, который пробился в основную сетку через квалификацию.

29-летний Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Ван де Зандсхюлпу 30 лет. Он не выиграл ни одного турнира ATP. Спортсмен занимает 54-е место в мировом рейтинге. В 2021 году он дошел до четвертьфинала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Турнир в Риме завершится 17 мая. Соревнование относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в турнире из-за травмы.

В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше