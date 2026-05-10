Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира в Риме

РИМ, 10 мая. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхюлпа в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу Хачанова, который получил на турнире 13-й номер посева. Ван де Зандсхюлп выступал без номера посева. В следующем круге россиянин сыграет с хорватом Дино Прижмичем, который пробился в основную сетку через квалификацию.
29-летний Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина семь побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
Ван де Зандсхюлпу 30 лет. Он не выиграл ни одного турнира ATP. Спортсмен занимает 54-е место в мировом рейтинге. В 2021 году он дошел до четвертьфинала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.
Турнир в Риме завершится 17 мая. Соревнование относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в турнире из-за травмы.