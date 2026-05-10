Бублик вылетел в 3-м круге «тысячника» в Риме, проиграв Тьену

Казахстанский теннисист Александр Бублик вылетел в 3-м круге турнира категории ATP-1000 в Риме (Италия).
11-я ракетка мира в трех сетах уступил американцу Лернару Тьену (21-е место ATP) со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.
В следующем круге Тьен сыграет c победителем матча Маттео Арнальди (Италия) — Рафаэль Ходар (Испания).