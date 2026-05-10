С трудом, но справились. Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Риме

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стартовали на парном турнире WTA 1000 в Риме с трудовой победы. Россиянки одолели украинку Людмилу Киченок и американку Дезире Кравчик в матче первого круга — 6:3, 6:7 (4:7), 10:6.
Шанс для Шнайдер
К матчу против 33-летней украинки и 32-летней американки МиДи подошли в статусе фавориток. На прошлом турнире в Мадриде россиянки дошли до финала, по пути смяв всех оппоненток — включая опытную пару Веры Звонаревой и Лауры Зигемунд.
Однако в финале не повезло: чешско-американский дуэт Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд в напряженной борьбе оказался сильнее — 7:6 (7:2), 6:2. Несмотря на это, в Риме наши теннисистки решили ничего не менять — в этом призналась Шнайдер накануне соревнований.
«Я была очень рада, что мы с Миррой вышли в финал. Это у нас был первый турнир после перерыва, и вообще я получила просто колоссальное удовольствие от самой игры. Поэтому, когда мы уже вышли в финал, мне было просто приятно от того, что мы с Миррой делим этот момент вместе. Собираемся ли что-то менять? Да нет, я думаю, что ничего поправлять мы не будем. Все было супер. Просто будем выходить на корт и получать удовольствие», — рассказывала Шнайдер «Чемпионату».
Сольник в Риме у девушек складывается по-разному. Андреева вышла в четвертый круг, по дороге одолев двух соперниц с «баранками» — сперва хорватку Антонию Рузич (6:1, 6:0), потом швейцарскую теннисистку Викторию Голубич (6:1, 4:6, 6:0). А вот для Шнайдер парный турнир остался последней возможностью привезти из Италии трофей — одиночные соревнования она покинула во втором круге, уступив японке Наоми Осаке (1:6, 2:6).
Победный рывок
И 22-летняя россиянка вместе с 19-летней напарницей вцепились в эту возможность. Первый сет прошел без проблем: соперники уверенно действовали на своих подачах, но россиянки в восьмом гейме нарушили спокойствие, оформив брейк. После этого оставалось только завершить дело, что и было исполнено — 6:3 за полчаса.
А вот вторая партия получилась гораздо напряженнее. После успешных стартовых подач девушки три гейма подряд обменивались брейками — в результате МиДи вышли вперед. Однако в десятом гейме история повторилась, и на этот раз удачливее оказались Киченок и Кравчик. Пришлось играть тай-брейк, который забрала украино-американская пара — 7:6 (7:4) за 1 час 10 минут.
Согласно формату победителя предстояло выявить в решающем тай-брейке. Здесь на мгновение показалось, что Людмила и Дезире могут сенсационно выбить наших девушек. Однако при счете 2:5 Мирра и Диана собрались и отыгрались, забрав победу — 10:6.
Непростое, но победное начало римского турнира. Дальше у россиянок по расписанию игра против представительницы Тайваня Се Шувэй и китаянки Ван Синьюй.
Артем Белинин