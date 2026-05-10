Калинская о камерах в зонах для игроков: «Хочется расслабиться, а не думать о том, что тебя постоянно снимают»

Ранее стало известно, что на «Ролан Гаррос» не будет камер в зонах для игроков. Решение было принято из-за жалоб теннисистов после скандального инцидента с Коко Гауфф на Australian Open. В Мельбурне американка разбила ракетку после поражения в четвертьфинале, думая, что ее никто не видит.
— Не раз уже поднимался вопрос по поводу камер в зонах для игроков. Как ты относишься к таким вещам? И к недавней новости, что «Ролан Гаррос» собирается запретить все камеры в подтрибунных помещениях?
— Ну, я думаю, что все-таки там как раз был перебор с камерами в том случае с Коко Гауфф. Я считаю, это правильно — хочется немного расслабиться, а не думать о том, что тебя постоянно снимают.
— Тебя лично такие моменты задевали?
— Ну, конечно, иногда не очень комфортно просто постоянно знать, что, может быть, сейчас где-то будет что-то в интернете. Мне спокойнее, когда себя не ограничиваешь. А не думать: «Что там? А вдруг я куда-то там попаду?».
Да даже не куда-то попаду, а, допустим, услышат мой разговор с тренером, может, какие-то эмоции. И потом люди это неправильно воспримут или какие-то неприятные ситуации возникнут. Я думаю, что нужна какая-то приватность, — приводит слова Калинской «Чемпионат».
