Покинувшая Россию и сменившая гражданство Касаткина: «С папой я, к сожалению, не виделась уже больше четырех лет»

— Давно ли ты виделась с папой и мамой?
— С мамой я виделась не так давно. Мама у меня более мобильная, она может выезжать на турниры, мы в Эмиратах встречаемся и так далее. Папа у меня менее мобильный. С папой я, к сожалению, не виделась уже больше четырех лет.
— Обалдеть!
— Да. У него была операция на бедре, есть свои нюансы. Но мы постараемся его куда-то вытащить. Он сам уже готов, после операции уже более живчик, он уже готов к выездам. А маму долго не уговаривать не надо. Она, наоборот, очень рада.
— А как они отнеслись к твоему решению сменить гражданство?
— Они меня любят, конечно, не за гражданство.
— Это понятно, это логично.
— К сожалению, не для всех понятно.
— Серьезно?
— Разные родители есть. Мне с родителями повезло. Они меня любят при любых вводных, так скажем. Любое решение, которое я приму, — они его поддержат и примут. Как мне говорит мама всегда: «Мы счастливы, когда, доча, ты счастлива».
Отметим, что Касаткина в настоящее время занимает 66-е место в рейтинге WTA.