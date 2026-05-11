Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покинувшая Россию и сменившая гражданство Касаткина: «С папой я, к сожалению, не виделась уже больше четырех лет»

Теннисистка Дарья Касаткина, покинувшая Россию и в 2025 году сменившая гражданство с российского на австралийское, в интервью BB Tennis призналась, что не видела отца уже больше четырех лет.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

— Давно ли ты виделась с папой и мамой?

— С мамой я виделась не так давно. Мама у меня более мобильная, она может выезжать на турниры, мы в Эмиратах встречаемся и так далее. Папа у меня менее мобильный. С папой я, к сожалению, не виделась уже больше четырех лет.

— Обалдеть!

— Да. У него была операция на бедре, есть свои нюансы. Но мы постараемся его куда-то вытащить. Он сам уже готов, после операции уже более живчик, он уже готов к выездам. А маму долго не уговаривать не надо. Она, наоборот, очень рада.

— А как они отнеслись к твоему решению сменить гражданство?

— Они меня любят, конечно, не за гражданство.

— Это понятно, это логично.

— К сожалению, не для всех понятно.

— Серьезно?

— Разные родители есть. Мне с родителями повезло. Они меня любят при любых вводных, так скажем. Любое решение, которое я приму, — они его поддержат и примут. Как мне говорит мама всегда: «Мы счастливы, когда, доча, ты счастлива».

Отметим, что Касаткина в настоящее время занимает 66-е место в рейтинге WTA.