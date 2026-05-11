19-летний Ходар вышел в ⅛ финала на втором «Мастерсе» подряд

19-летний испанец второй раз вышел в ⅛ финала «Мастерса». На прошлой неделе в Мадриде он дошел до четвертьфинала.
Кроме того, Ходар выиграл 14 из 16 матчей на грунте на уровне ATP.
Дальше он сыграет с Лернером Тьеном.
34-я ракетка мира Рафаэль Ходар победил Маттео Арнальди в третьем круге «Мастерса» в Риме — 6:1, 4:6, 6:3.
