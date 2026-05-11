Андрей Рублев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

РИМ, 11 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева (12-й номер посева). Давидович-Фокина был посеян на турнире под 21-м номером. В четвертом круге россиянин сыграет с победителем матча между американцем Брендоном Накашимой (30) и грузином Николозом Басилашвили, который попал в основную сетку благодаря победе в квалификации.

Рублеву 28 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

26-летний Давидович-Фокина располагается на 23-й позиции мирового рейтинга. Испанец не выигрывал титулы ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Соревнование в Риме относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, снявшийся с соревнования из-за травмы. Российские теннисисты не побеждали на данном состязании.

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
