Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев — о настрое на матчи: «Мой подход — это вообще без подхода»

Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос о том, как ментально настраивается на матчи в тяжелых условиях.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос о том, как ментально настраивается на матчи в тяжелых условиях.

В понедельник 28-летний спортсмен обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокина (6:4, 6:4) в третьем круге турнира в Риме.

«Спрашивайте у игроков, которые стабильны ментально весь сезон, независимо от того, что происходит. А я? Просто пытаюсь найти способ. Сегодня получилось. Мой подход — это вообще без подхода. Просто пусть будет как будет, и все. Я просто пытаюсь найти способ, и сегодня он удался. Надеюсь, буду продолжать его находить и он всегда будет работать», — сказал Рублев в интервью на корте.

В четвертом круге «мастерса» россиянин сыграет с представителем Грузии Николозом Басилашвили, который занимает 117-е место в мировом рейтинге.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше