Рублев — о настрое на матчи: «Мой подход — это вообще без подхода»

Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос о том, как ментально настраивается на матчи в тяжелых условиях.
В понедельник 28-летний спортсмен обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокина (6:4, 6:4) в третьем круге турнира в Риме.
«Спрашивайте у игроков, которые стабильны ментально весь сезон, независимо от того, что происходит. А я? Просто пытаюсь найти способ. Сегодня получилось. Мой подход — это вообще без подхода. Просто пусть будет как будет, и все. Я просто пытаюсь найти способ, и сегодня он удался. Надеюсь, буду продолжать его находить и он всегда будет работать», — сказал Рублев в интервью на корте.
В четвертом круге «мастерса» россиянин сыграет с представителем Грузии Николозом Басилашвили, который занимает 117-е место в мировом рейтинге.
