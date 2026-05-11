Рублев — о настрое на матчи: «Мой подход — это вообще без подхода»

«Спрашивайте у игроков, которые стабильны ментально весь сезон, независимо от того, что происходит. А я? Просто пытаюсь найти способ. Сегодня получилось. Мой подход — это вообще без подхода. Просто пусть будет как будет, и все. Я просто пытаюсь найти способ, и сегодня он удался. Надеюсь, буду продолжать его находить и он всегда будет работать», — сказал Рублев в интервью на корте.