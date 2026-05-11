Мирра Андреева вышла в ¼ финала «тысячника» в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в ¼ финала турнира категории WTA 1000 в Риме.
В четвертом круге 19-летняя россиянка, восьмая сеяная, победила бельгийку Элизе Мертенс, 22-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3.
Следующей соперницей Андреевой станет американка Кори Гауфф, занимающая четвертое место в рейтинге WTA.
Андреева второй год подряд дошла в Риме до ¼ финала. На прошлом «тысячнике» в Мадриде россиянка вышла в финал, но уступила украинке Марте Костюк.
Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.
Турнир в Риме с призовым фондом €7,22 млн завершится 16 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.