Мирра Андреева вышла в ¼ финала «тысячника» в Риме

Российская теннисистка в четвертом круге без проблем победила бельгийку Элизе Мертенс.

Источник: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в ¼ финала турнира категории WTA 1000 в Риме.

В четвертом круге 19-летняя россиянка, восьмая сеяная, победила бельгийку Элизе Мертенс, 22-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:3.

Следующей соперницей Андреевой станет американка Кори Гауфф, занимающая четвертое место в рейтинге WTA.

Андреева второй год подряд дошла в Риме до ¼ финала. На прошлом «тысячнике» в Мадриде россиянка вышла в финал, но уступила украинке Марте Костюк.

Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,22 млн завершится 16 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

