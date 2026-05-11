Синнер превзошел победную серию Федерера на «Мастерсах»

В активе Синнера пять выигранных «Мастерсов» подряд. Он победил на всех турнирах этой категории в 2026 году (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид), а также завоевал титул на заключительном «тысячнике» прошлого сезона (Париж). В последний раз итальянец не смог выиграть встречу на «Мастерсе» во время турнира в Шанхае, когда снялся по ходу игры третьего круга против Таллона Грикспора из Нидерландов из-за судорог.