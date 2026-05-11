Синнер превзошел победную серию Федерера на «Мастерсах»

РИМ, 11 мая. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер превзошел швейцарца Роджера Федерера по продолжительности победной серии на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» благодаря выходу в четвертый круг соревнования в Риме и вплотную подобрался к абсолютному рекорду по этому показателю на состязаниях подобного уровня.
После победы над представителем Австралии Алексеем Попыриным в третьем круге (6:2, 6:0) на счету Синнера теперь 30 побед подряд. Благодаря этому он обошел Федерера (29) и приблизился к рекорду Новака Джоковича, который в 2011 году не знал поражений на «Мастерсах» на протяжении 31 встречи. Также серб в 2014—2015 годах не проигрывал на соревнованиях подобного уровня 30 матчей кряду.
В активе Синнера пять выигранных «Мастерсов» подряд. Он победил на всех турнирах этой категории в 2026 году (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид), а также завоевал титул на заключительном «тысячнике» прошлого сезона (Париж). В последний раз итальянец не смог выиграть встречу на «Мастерсе» во время турнира в Шанхае, когда снялся по ходу игры третьего круга против Таллона Грикспора из Нидерландов из-за судорог.
Синнеру 24 года, он является первой ракеткой мира. На его счету 28 титулов ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу — US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.
Соревнование в Риме проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, снявшийся с соревнования из-за травмы. Российские теннисисты не побеждали на данном состязании.