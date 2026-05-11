Сменившая гражданство россиянка получила wild card на «Ролан Гаррос»

Бывшая российская теннисистка Ксения Ефремова получила wild card на «Ролан Гаррос», второй в сезоне турнир «Большого шлема». Об этом сообщила пресс-служба соревнований в соцсети Х.
17-летняя Ефремова ранее никогда не играла в основной сетке на турнирах WTA.
Ефремова родилась в Москве, гражданство Франции она получила в 2023 году.
Теннисистка с девяти лет тренируется во Франции в академии Патрика Муратоглу, бывшего тренера Серены Уильямс.
На счету Ефремовой четыре титула на турнирах ITF, в этом сезоне она выиграла юниорский Australian Open. В рейтинге WTA теннисистка занимает 623-е место.
Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут в Париже с 24 мая по 7 июня.