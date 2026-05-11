Александр Бублик потерпел второе поражение на «Мастерсе» в Риме

Спортсмен, занимающий 365-е место в мировом парном рейтинге, заявился на соревнования в Италии вместе с австралийцем Марком Полмансом.
В первом круге они со счетом 3:6, 3:6 проиграли монегаску Юго Нису и французу Эдуару Роже-Васслену. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут.
За время встречи Бублик и Полманс не отметились эйсами, допустили две двойные ошибки и не реализовали единственный брейк-пойнт.
Таким образом, казахстанец вылетел с «Мастерса» в Риме и в одиночном, и в парном разряде. Днем ранее он проиграл американцу Лернеру Тьену в третьем круге личного турнира.