Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бублик потерпел второе поражение на «Мастерсе» в Риме

Первая ракетка Казахстана в мужском парном разряде Александр Бублик завершил выступление на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Спортсмен, занимающий 365-е место в мировом парном рейтинге, заявился на соревнования в Италии вместе с австралийцем Марком Полмансом.

В первом круге они со счетом 3:6, 3:6 проиграли монегаску Юго Нису и французу Эдуару Роже-Васслену. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут.

За время встречи Бублик и Полманс не отметились эйсами, допустили две двойные ошибки и не реализовали единственный брейк-пойнт.

Таким образом, казахстанец вылетел с «Мастерса» в Риме и в одиночном, и в парном разряде. Днем ранее он проиграл американцу Лернеру Тьену в третьем круге личного турнира.