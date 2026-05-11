Разгромом завершился первый матч Юлии Путинцевой на турнире в Париже

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Спортсменка, занимающая 77-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретилась с американкой Маккартни Кесслер — 50-й ракеткой планеты, которая получила шестой номер посева.

Матч продлился минимальные два сета и завершился разгромной победой Путинцевой со счетом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За это время казахстанка не отметилась эйсами, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

Во втором круге Путинцева сыграет с победительницей матча между украинкой Вероникой Подрез и американкой Слоан Стивенс.