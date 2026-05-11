Даниил Медведев с трудом победил 139-ю ракетку мира на «Мастерс» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
В третьем круге 30-летний Медведев, седьмой сеяный, победил испанца Пабло Льямас Руиса, 139-ю ракетку, со счетом 3:6, 6:4, 6:2.
В ⅛ финала россиянин сыграет против итальянца Флавио Коболли или аргентинца Тьяго Тиранте.
Медведев занимает девятое место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 23 титула ATP.
Турнир в Риме с призовым фондом €8,235 млн завершится 17 мая.
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.