Даниил Медведев с трудом победил 139-ю ракетку мира на «Мастерс» в Риме

Российский теннисист вышел в ⅛ финала, обыграв испанца Пабло Льямас Руиса только в трех сетах.

Источник: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.

В третьем круге 30-летний Медведев, седьмой сеяный, победил испанца Пабло Льямас Руиса, 139-ю ракетку, со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

В ⅛ финала россиянин сыграет против итальянца Флавио Коболли или аргентинца Тьяго Тиранте.

Медведев занимает девятое место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 23 титула ATP.

Турнир в Риме с призовым фондом €8,235 млн завершится 17 мая.

