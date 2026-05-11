Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Риме

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Во встрече четвертого раунда четвертая сеяная Швёнтек нанесла поражение японке Наоми Осаке (15-й номер посева) со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.
В следующем круге полька сыграет с американкой Джессикой Пегулой (5).
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.