Елена Рыбакина разгромила соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала очередную победу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Спортсменка, занимающая второе место в мировом рейтинге, в четвертом круге встретилась с чешкой Каролиной Плишковой — бывшей первой ракеткой планеты, которая теперь идет на 130-й позиции.

Матч продлился минимальные два сета и завершился разгромной победой Рыбакиной со счетом 6:0, 6:2.

Теннисистки провели на корте 57 минут. За это время казахстанка выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов, один раз отдав собственную подачу.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая замыкает топ-10 мирового рейтинга. Этот матч запланирован на 13 мая.