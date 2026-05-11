Елена Рыбакина разгромила соперницу и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Спортсменка, занимающая второе место в мировом рейтинге, в четвертом круге встретилась с чешкой Каролиной Плишковой — бывшей первой ракеткой планеты, которая теперь идет на 130-й позиции.
Матч продлился минимальные два сета и завершился разгромной победой Рыбакиной со счетом 6:0, 6:2.
Теннисистки провели на корте 57 минут. За это время казахстанка выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов, один раз отдав собственную подачу.
В четвертьфинале Рыбакина встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая замыкает топ-10 мирового рейтинга. Этот матч запланирован на 13 мая.