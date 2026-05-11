Светлана Кузнецова: «Мирре нечего терять в матче с Гауфф — это точно плюс»

Да, накопилось много матчей в этом грунтовом сезоне, возможно, она немного подустала, но терять ей нечего — это точно плюс. Коко — фаворит, но нужно настроиться на соперницу и подумать над тактическими вариациями. На мой взгляд, стоит постараться менять скорость через удар справа. Мирра стала чаще играть резаным ударом, Коко это не очень любит. При этом Андреева довольно удобная соперница для Гауфф, поэтому в любом случае нужно стараться играть побыстрее, активнее и по возможности постоянно менять темп.