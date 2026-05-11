Светлана Кузнецова: «Мирре нечего терять в матче с Гауфф — это точно плюс»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от четвертьфинала турнира в Риме между Миррой Андреевой и Коко Гауфф.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

В личке американка ведет 4:0.

"Непростой четвертьфинал с Коко Гауфф ожидает Мирру в Риме. Четыре раза она уже проигрывала американке, но сейчас у Андреевой есть уверенность и хорошая форма.

Да, накопилось много матчей в этом грунтовом сезоне, возможно, она немного подустала, но терять ей нечего — это точно плюс. Коко — фаворит, но нужно настроиться на соперницу и подумать над тактическими вариациями. На мой взгляд, стоит постараться менять скорость через удар справа. Мирра стала чаще играть резаным ударом, Коко это не очень любит. При этом Андреева довольно удобная соперница для Гауфф, поэтому в любом случае нужно стараться играть побыстрее, активнее и по возможности постоянно менять темп.

Желаю Мирре удачи, будем смотреть и поддерживать ее", — написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

